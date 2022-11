Pistoia, aggredisce e molesta una donna nei bagni della questura: arrestato senegalese

Blitz dice

E’ il 1999, sono i giorni della frana e alluvione a Sarno e Fabio Rossi docente di idrogeologia all’Università di Salerno pronuncia l’epigrafe più amara e insieme più vera, quindi indicibile, per le popolazioni colpite: “La colpa è loro ma questo non si può dire ai morti”. Ai morti no, che sarebbe impietoso, crudele, indicibile […]