Un incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco, è divampato intorno alle 12.30 di oggi, mercoledì 8 giugno all’ospedale San Jacopo di Pistoia.

Pistoia, incidente nella capella dell’ospedale San Jacopo

L’area interessata è una cappella interna all’ospedale. I pompieri hanno spento le fiamme che risultano esser rimaste circoscritte a questo ambiente. Problemi restano per i fumi che si sono sprigionati durante il rogo. Subito sono state sospese le visite dei parenti ai pazienti ricoverati anche perché l’incendio ha coinciso circa con la cosiddetta ‘ora del passo’.

Incendio in un’area non molto frequentata

“Fortunatamente – spiega la dottoressa Lucilla Di Renzo, direttrice della struttura pistoiese – è una zona non sanitaria, che rimane nell’area commerciale al primo piano e non è molto frequentata. È intervenuta subito la squadra dell’emergenza intraospedaliera e subito dopo sono intervenuti i vigili del fuoco. Non ci risultano persone ferite. Sull’origine non possiamo ancora dire nulla, perché è ancora tutto da verificare”.

“Possiamo dire che è tutto sotto controllo e i vigili del fuoco adesso stanno affrontando la situazione fumo. L’attività sanitaria non è stata assolutamente coinvolta e quindi non viene sospeso nulla”.