PISTOIA – Un uomo di 86 anni è morto in uno scontro tra due scooter proprio nel centro storico di Pistoia. L’uomo viaggiava a bordo di uno scooter che si è scontrato con un altro, guidato da un ragazzo di 20 anni, ed è stato sbalzato a terra colpendo violentemente l’asfalto. L’incidente è avvenuto intorno alle 12.30 del 6 dicembre, davanti ad una scuola affollata all’orario di uscita. Subito sono scattati i soccorsi, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare: è deceduto durante il trasporto all’ospedale San Jacopo.

Il quotidiano La Nazione scrive che il tragico incidente è avvenuto proprio davanti al teatro comunale Manzoni, dove si trova anche il liceo Forteguerri-Vannucci. Il ragazzo uscito dalla scuola rimasto coinvolto nello scontro ha riportato solo lievi ferite, mentre l’anziano ha avuto la peggio: