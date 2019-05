ROMA – Ubriaco, prima tenta di strangolare e poi lo insegue brandendo un’accetta.

Per questo un 63enne di origini albanesi, residente nel Pistoiese, è stato arrestato dai carabinieri di San Marcello Pistoiese, nella serata di ieri, giovedì 16 maggio, per maltrattamenti in famiglia. Il giovane è fuggito dall’abitazione riuscendo a chiamare il 112. Le motivazioni del gesto sarebbero verosimilmente connesse al rancore covato dal 63enne per una querela che il giovane ha presentato insieme alla madre 58enne, nell’aprile scorso proprio contro il genitore che, affetto da problemi di alcolismo cronico, avrebbe sottoposto i familiari, fin dal 2011, a continue aggressioni fisiche e angherie di vario tipo. La vittima che recava i segni evidenti dell’aggressione è stata medicata al pronto soccorso di San Marcello con alcuni giorni di prognosi per escoriazioni multiple. L’arrestato è stato condotto alla casa circondariale di Pistoia in attesa dell’udienza di convalida. Fonte: Ansa.