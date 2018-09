PISTOIA – Spara alla moglie e poi si toglie la vita. Due anziani sono stati trovati morti nella loro abitazione di Agliana (Pistoia). Si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio. Le vittime, rispettivamente di 83 e 81anni, sono Franco Matteini e Maria Grazia Innocenti.

L’uomo ha sparato alla moglie alla testa con una pistola di piccolo calibro e poi si è tolto la vita. A dare l’allarme sono stati i vicini.

La coppia, Franco Matteini, 83 anni, e Maria Grazia Innocenti, 81 anni, non aveva figli e viveva da sola nella villetta in via Pasubio. Erano conosciuti ad Agliana e ben inseriti nel contesto sociale. Stasera, prima dell’ora di cena, alcuni vicini si sono insospettiti quando hanno visto che la porta della casa rimaneva aperta troppo tempo rispetto al normale e anche perché – altra anomalia – si udiva in lontananza il volume della televisione tenuto stranamente alto. Alcuni di loro avrebbero preso l’iniziativa di fare un controllo, scoprendo così che c’erano i cadaveri.

Gli accertamenti dell’Arma hanno preso subito in considerazione le condizioni di salute della donna, fatto noto tra i conoscenti della coppia di anziani, come uno dei motivi che potrebbero aver fatto scattare il gesto omicida-suicida. Gli stessi vicini hanno riferito che la moglie era da tempo malata e che il marito, preoccupato anche per le proprie condizioni di salute, la assisteva con costanza ed attenzione.