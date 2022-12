Pitbull azzanna una donna e uccide 2 dei suoi cani che giocavano al parco

Una passeggiata vicino al lago che è diventata tragedia: un pitbull ha aggredito e ucciso due dei quattro cani che sgambettavano tranquilli insieme alla proprietaria, una donna di 46 anni. La donna ha urlato e tentato di opporsi, così il pitbull ha aggredito anche lei azzannandola all’avambraccio destro. Trasportata urgentemente in ospedale, è ancora in osservazione. Non corre pericolo di vita, ma la prognosi è di trenta giorni.

Caccia al proprietario del pitbull

È successo ieri a Maracalagonis, a pochi chilometri da Cagliari, nella zona dell’invaso di Simbirizzi, nelle campagne intorno al bacino gestito dall’Ente acque della Sardegna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e del nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena. Per due dei quattro cani ormai non c’era più niente da fare. La donna invece è stata subito trasportata in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. In corso le indagini per identificare il proprietario del pitbull. Anche se più volte nella zona è stata segnalata la presenza di randagi molto aggressivi.

