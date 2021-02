Planking Challenge: a Gallipoli il nuovo gioco social dei ragazzini che si lanciano sulle auto in corsa

Si chiama Planking Challenge ed è il nuovo gioco social dei ragazzini: l’ultimo episodio è avvenuto a Gallipoli. In pratica i ragazzi si lanciano sulle auto in corsa e si filmano. Per poi condividere sui social la loro sfida. Sfida con la morte, sfida con altri ragazzi, sfida contro la vita.

I ragazzi colgono di sorpresa gli automobilisti e si lanciano sulle loro auto in marcia. Oggi succede nella città salentina, ma sicuramente accade anche altrove. E infatti i giovani gallipolini hanno preso “ispirazione” sui social network dalle gesta di altri loro coetanei.

Planking Challenge a Gallipoli: l’allarme su Facebook dei cittadini

A lanciare l’allarme – riporta il Nuovo Quotidiano di Puglia – sono diversi utenti tramite segnalazioni su un gruppo Facebook frequentato dai cittadini gallipolini. “Vorrei segnalare agli automobilisti – scrive Debora – che in Viale Europa ci sono ragazzini tra i 10 e i 12 anni che si nascondono dietro le auto parcheggiate e appena vedono i fari di un’auto si buttano letteralmente in mezzo alla strada”. Il tutto accade tra le ore 20 e le 21.

Planking Challenge a Gallipoli: le zone in cui il gioco spopola

Due le zone indicate: viale Europa e centro storico, nei pressi della Chiesa della Madonna della Purità. Finora le segnalazioni ci sono state solo sui social, nessuna richiesta di intervento sarebbe giunta al sindaco, alla Polizia municipale e alle Forze di polizia, che hanno comunque intensificato i controlli.

La psicologa e i ragazzi ai tempi della pandemia