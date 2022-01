PlayStation 5 da Unieuro, ma è sito pirata: consigli utili per evitare le truffe sui social

La PlayStation 5 è davvero difficile da trovare. A oggi infatti, riporta il sito specializzato GameTimers.it, sono già 7,8 milioni le console distribuite da parte di Sony. Un numero non sufficiente per soddisfare tutti gli appassionati e, proprio per questo motivo, è facile imbattersi in tentativi di phishing o, peggio, in vere e proprie truffe.

Playstation 5 gratis da Unieuro, la truffa su Facebook

Proprio nelle ultime ore sta circolando un post sponsorizzato su Facebook, di un sito identico a Unieuro, dove viene riportata la notizia che, tramite un contest, c’è la possibilità di vincere una PlayStation 5. Questa pagina è un clone della pagina originale del negozio di elettronica, che conta più di 500.000 follower e ha pure la “spunta blu”, certificato di garanzia di autenticità.

Non è il vero Unieuro, ma il classico truffatore che sfruttato le debolezze del social network in fatto di moderazione per recimolare qualche dato (e soldo) in poco tempo. La pagina usa lo stesso logo di Unieuro, e si chiama Unieuro_italia. Il consiglio è quello dubitare di certe offerte, ogni qualvolta vi capiti qualcosa del genere.

Consigli utili per evitare le truffe sui social