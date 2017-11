CREMA – Ad una famiglia di Crema in provincia di Cremona, i giudici vogliono mandare in comunità il figlio di 14 anni di una coppia che gioca troppo alla Playstation.

L’avvocato Francesco Miraglia che cura gli interessi di questa famiglia, al Giorno ha dichiarato di aver depositato il ricorso al giudice del Tribunale dei minori di Brescia: “Speriamo di essere convocati per far valere le nostre ragioni e far modificare l’ordine del giudice: il ragazzo non deve andare in comunità”.

La mamma del 14enne, venerdì è stata ospite, insieme all’avvocato Miraglia e Antonio Marziale dell’osservatorio dei minori, alla trasmissione “I fatti vostri” dove ha raccontato il caso. La mamma chiede che il figlio vada in un ospedale specializzato nella cura della ludopatia: