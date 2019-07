ROMA – E’ stato arrestato all’aeroporto di Roma Fiumicino l‘ex pm di Siracusa Giancarlo Longo. E’ divenuta definitiva infatti la sentenza con cui il magistrato ha patteggiato la condanna a 5 anni, le dimissioni dalla magistratura e l’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici: per questo la Procura di Messina, che lo indagò e lo fece condannare, ha emesso l’ordine di carcerazione per espiazione della pena. Longo deve scontare 4 anni, un mese e 20 giorni avendo già subito un periodo in custodia cautelare in carcere.

Longo era accusato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. Il procedimento a suo carico, denominato Sistema Siracusa, nasce da una inchiesta dei pm della città dello Stretto, guidati da Maurizio De Lucia, competenti proprio per il coinvolgimento di Longo, che all’epoca delle accuse era in servizio alla Procura di Aretusea.

L’inchiesta, spiega l’Ansa, aveva al centro due avvocati, Piero Amara e Giuseppe Calafiore che, per anni, secondo l’accusa, avrebbero pilotato indagini e fascicoli per avvantaggiare loro clienti di peso come i costruttori siracusani Frontino.

Sempre secondo l’ipotesi accusatoria Longo, in cambio di mazzette e regali, avrebbe messo a disposizione la sua funzione di magistrato condizionando l’andamento dei procedimenti penali.

Dopo l'arresto, Calafiore ed Amara hanno cominciato a collaborare con i pm. Le loro dichiarazioni hanno portato all'apertura di altre indagini tra le quali quella sull'ex giudice del Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia Giuseppe Mineo, accusato di corruzione in atti giudiziari e ritenuto un pezzo di quel cosiddetto Sistema Siracusa finito al centro dell'inchiesta, e all'inchiesta per finanziamento illecito ai partiti dell'ex senatore di Ala Denis Verdini.