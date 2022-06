Poggibonsi, incidente mortale a Maltraverso. Ha perso il controllo dell’auto sbattendo contro gli alberi prima di ribaltarsi sui campi sottostanti.

Poggibonsi, incidente mortale a Maltraverso

E’ morto così un ragazzo di 24 anni nei pressi di Poggibonsi, provincia di Siena, sul tratto di strada in località Maltraverso, una frazione a sud di Poggibonsi, in Valdelsa.

Tratto stradale famigerato e indicato in zona come pericoloso: qui ci sono stati già altri incidenti mortali. Diversi i tentativi di ridurre la velocità.

A Maltraverso non è il primo morto su strada

Il giovane era alla guida di una Fiat Idea. Era l’una di notte. A nulla sono valsi i soccorsi allertati da un passante. Sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco. Che, purtroppo non hanno potuto altro se non constatare il decesso del ragazzo prima di estrarlo dalle lamiere.