PRATO – Una donna di 73 anni è morta in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio, mercoledì 29 gennaio, a Poggio a Caiano, comune in provincia di Prato. L’anziana era alla guida di un’auto che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un muro in piazza XX Settembre, in pieno centro cittadino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto la donna dal veicolo, affidandola al personale sanitario del 118 che ha solo potuto constatarne il decesso. (fonte LA NAZIONE)