ROMA – Lo schianto tra la moto e l’auto è stato violentissimo e per Alessio Maccaroni, un sottufficiale dell’esercito di 36 anni, non c’è stato nulla da fare. Per quaranta minuti i sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma Maccaroni si è spento per i multipli traumi riportati nell’impatto avvenuto a Poiano, in provincia di Veroni, poco dopo le 15 del 16 giugno.

Secondo una prima ricostruzione, il sottufficiale dell’esercito che lavorava alla caserma Duca di Montorio, ma era originario di Roma, si trovava a bordo della sua moto Honda CBR quando per cause ancora da determinare si è scontrato con una Lancia Delta guidata da un veronese di 79 anni.

Subito sono scattati i soccorsi con l’arrivo del Suem 118 sul posto, ma dopo un lungo tentativo di rianimazione Maccaroni è morto. Ora i veicoli sono stati sottoposti a sequestro per le indagini del caso e la salma del militare è stata portata presso le celle dell’ospedale di Borgo Roma. Ad avvisare la famiglia del tragico incidente, è stata la polizia di Roma Capitale.