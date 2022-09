Pojana Maggiore, esce per andare a scuola ma non torna più: ragazzina di 13 anni scomparsa da dieci giorni

Una ragazzina di 13 anni di Pojana Maggiore, in provincia di Vicenza, è scomparsa dal 14 settembre. La giovane, di nome Gloria – secondo quanto riferito anche dalla trasmissione Chi l’ha visto – è uscita di casa alle 7 della mattina per andare a scuola nella vicina Lonigo non giungendovi mai. I genitori hanno fatto scattare l’allarme e le sue fotografie sono state diffuse in televisione mentre le forze dell’ordine stanno indagando.

Scomparsa a 13 anni, il cellulare è spento

La ragazzina è molto attiva sui social, ma il suo cellulare risulta spento e questo inquieta ulteriormente i familiari che ogni giorno che passa sono sempre più preoccupati. A quanto pare non c’era stata alcuna avvisaglia di un possibile allontanamento. La 13enne, alta un metro e sessanta, di corporatura normale con capelli lunghi neri con sfumature rosse, ha occhi verdi e carnagione chiara con un piercing sulla narice destra. Al momento della scomparsa indossava una tuta azzurra con scarpe da ginnastica bianche e uno zaino rosso.

L’appello dei genitori a Chi l’ha Visto?

“Aiutateci a ritrovare Gloria, ha solo tredici anni. Ti preghiamo, torna a casa, noi ti vogliamo bene e siamo molto preoccupati per te”. Questo l’appello disperato del padre e delle sorelle. I familiari sono in grande apprensione da ormai 10 giorni e si sono rivolti alle forze dell’ordine e anche alla trasmissione tv Chi l’ha visto?, sperando in qualche segnalazione e avvistamento. Qualcuno l’avrebbe segnalata in Lombardia. La ragazzina è molto attiva sui social, ma il suo cellulare risulta spento e questo inquieta ulteriormente i familiari che ogni giorno che passa sono sempre più preoccupati. A quanto pare non c’era stata alcuna avvisaglia di un possibile allontanamento.