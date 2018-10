SALERNO – Gino Paesano, ex calciatore professionista 49enne, è morto in campo, durante una partita di calcio amatoriale. Inutili per lui i soccorsi prima dei compagni e poi dei sanitari del 118, intervenuto nello stadio di Policastro, in provincia di Salerno.

Paesano, originario di Vibonati e volto noto nel Golfo della zona sud della provincia di Salerno, stava disputando una gara del campionato Csi di calcio improvvisamente si è sentito male dopo pochi minuti del secondo tempo.

Il 49enne lavorava in una residenza per anziani e in passato aveva militato in diverse squadre dilettantistiche, fino a raggiungere i professionisti giocando in serie C con la Paganese calcio. Aveva continuato a giocare nel campionato amatoriale di calcetto tra le fila dello Sporting Vibonati. La sua squadra era in vantaggio nella partita contro il Pixous Policastro quando si è sentito male ed è morto.

Nel 2013, era morto stroncato da un malore in casa il fratello Aldo, anche lui calciatore con un passato nella Ternana e nella Pistoiese. Il padre Enzo Paesano era stato calciatore e presidente del Sapri.