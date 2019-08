Polignano, baia chiusa per frana: tutti si spostano a quella accanto

ROMA – A Lama Monachile, a Polignano a mare, uno dei luoghi turistici più noti della Puglia, lo scorso 16 agosto una frana ha fatto cadere alcune rocce in mare e così i bagnanti, dopo un’ordinanza della Capitaneria di Porto che ha chiuso l’area, si sono spostati, in massa, nell’unica parte rimasta accessibile.

Temendo una fragilità della falesia, a scopo precauzionale, la Capitaneria di Porto di Monopoli ha infatti emanato una ordinanza che ha interdetto l’area alla balneazione ed “a qualsiasi tipo di immersione subacquea, a qualsiasi tipo di pesca e a di navigazione (ivi comprese le attività di sosta ed ancoraggio), con qualunque tipo di unità (anche da spiaggia) ed in genere a qualunque attività inerente, anche indirettamente, l’uso del mare, ad una distanza inferiore a 10 metri dalla parete rocciosa”. Tutta colpa delle radici dei fichi selvatici che hanno intaccato una parte del costone di Lama Monachile.

Una ordinanza, quella della Capitaneria di Porto, emanata a scopo precauzionale in attesa degli accertamenti del Comune.

Ma intanto i bagnanti, per non vedersi rovinare l’estate e l’abbronzatura, si sono spostati in massa poco lontano, nell’unica parte rimasta aperta.

Ecco il servizio del TG Rai regionale.

Fonte: FanPage, La Gazzetta del Mezzogiorno, Rai.