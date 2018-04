ROMA – Da domani, mercoledì 18 aprile, le donne della Polizia di Stato faranno parte in pianta stabile dei Reparti Mobili, come è noto impegnati principalmente per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza o sportive.

Una scelta che permette di superare antichi pregiudizi che invece, purtroppo, albergano ancora nelle forze dell’ordine a ordinamento militare e nelle forze armate.

Oggi le poliziotte ricoprono qualsiasi ruolo e qualifica, hanno incarichi in tutti i settori e, possiamo dirlo con orgoglio noi che abbiamo qualche capello bianco in più, sono davvero il valore aggiunto di un’Amministrazione, quella della pubblica sicurezza, nella quale dal 1960 hanno cominciato a vestire la divisa della Polizia di Stato.

Un percorso lungo quasi 60 anni dove, grazie anche all’apporto del sindacato, si sono fatti importanti passi avanti nello sterminato campo delle pari opportunità di genere sul lavoro.