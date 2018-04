IMPERIA – “Pare che i vertici del Dipartimento di polizia intendano interrompere gli attuali rinforzi a Ventimiglia, in attesa di destinare forse per fine anno un modesto numero di neo agenti. Se così fosse, gli uffici di polizia imperiesi si troveranno nuovamente al collasso, perché non potranno reggere l’ingente lavoro di ordine pubblico e di immigrazione collegato alla gestione dei flussi migratori verso Francia e Inghilterra”.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Lo si legge in una lettera del sindacato di polizia Sap firmata del segretario generale Stefano Paoloni e indirizzata al capo della Polizia, Franco Gabrielli, con la quale il Sap ha declinato l’invito a partecipare all’annuale festa della Polizia di Stato in programma oggi 10 aprile.

“Abbiamo la sensazione che il ministero dell’Interno non abbia davvero capito quale sia la mole di lavoro aggiuntivo che si ripercuote sul personale imperiese a causa della cosiddetta emergenza migranti – si legge nella lettera -. I poliziotti di questa provincia non hanno intenzione di abbassare il livello di guardia sulla sicurezza locale, mantenendo immutati gli standard qualitativi elevatissimi che in questa provincia sono stati garantiti negli anni. Per evitare questo ci vogliono scelte politiche e finanziarie importanti per incrementare gli organici e gli equipaggiamenti della Polizia di Stato”.