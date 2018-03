ROMA – “Autorità è principalmente servire. Ovviamente credo che chi ha molte più responsabilità e compiti dovrebbe avere scolpita questa regola di vita”.

Lo ha detto il capo della Polizia di Stato, Franco Gabrielli, a margine della cerimonia di giuramento del 199/o Corso Allievi Agenti, alla Scuola allievi di Trieste.

“Parlavo a loro – ha precisato, riferendosi al discorso che aveva fatto poco prima ai giovani poliziotti citando questo principio – ma primariamente a me stesso e a coloro che hanno compiti di responsabilità”. Ai giovani Gabrielli aveva anche “rivolto un invito perché questa apertura di credito che le comunità rivolgono alle nostre istituzioni, alla missione che ci è stata assegnata sia coltivata e rafforzata ogni giorno: la credibilità si guadagna con il lavoro, con l’applicazione, con l’esempio con il far percepire che non sono le comunità al servizio nostro ma siamo noi al servizio delle comunità”.

Gli allievi che hanno giurato oggi “sono i primi di un nutrito gruppo di ragazzi che inverte una modalità che negli ultimi aveva purtroppo caratterizzato la nostra amministrazione, con poche uscite dalle scuole. Invece adesso stiamo, per fortuna, invertendo la tendenza”, ha aggiunto Gabrielli. Per il quale le scuole devono “sfornare quanti più operatori di polizia, come peraltro stanno facendo le consorelle Arma dei carabinieri e Guardia di finanza. Credo che oggi i cittadini vogliano vedere. C’è stata una stagione nella quale si immaginava che poliziotti, carabinieri, finanzieri fossero troppi, c’è stato il blocco del turnover e questo ci ha falcidiato”.