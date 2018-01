NUORO – Finto ispettore di polizia, era finto il nome, Marco Gigliotti, con cui si presentava. E finti erano i reati che fingeva di contestare a chi trovava sui siti web di incontri. Finte le multe che comminava. Però reali e concreti erano i soldi che estorceva alle vittime. E reale e concreta era l’organizzazione a delinquere di cui il sedicente Marco Gigliotti era a capo. Almeno 21 persone, di cui 17 ora arrestate. Avevano messo in piedi un sistema di controllo, vigilanza, contatto, estorsione e truffa. Monitoravano i siti di appuntamenti e incontri. Poi contattavano escort, inserzionisti, inserzioniste, clienti. Sceglievano il bersaglio potenzialmente più debole e quindi piazzavano: “lei è nei guai, ma pagando…”.

Una delle loro vittime, un ragazzo, prima ha pagato circa 5.000 euro e poi, ancora terrorizzato dal ricatto che non finiva, si è tolto la vita. Da qui l’indagine che ha fermato Gigliotti e la sua banda.

L’ispettore Marco Gigliotti, matricola ER432, nell’organico della Polizia postale ovviamente non esiste. Ma il finto ispettore agiva dal Piemonte e si era creato un’ampia rete di collaboratori tra il Torinese, la provincia di Vercelli e diverse altre regioni. Il sistema funzionava sempre allo stesso modo: attraverso i classici siti di annunci l’organizzazione sceglieva le proprie vittime, le studiava e poi le contattava. Raccontando una clamorosa bugia: l’esistenza di denunce e indagini che potevano essere facilmente archiviate con il pagamento di una sanzione. Cifre varie, fino a raggiungere anche i ventimila euro. Ci cascavano molti e molti pagavano. Anche perché era prevista persino una parte coreografica, con tanto di finte pattuglie in borghese che si presentavano a casa delle vittima per ritirare il denaro.