Polizia Municipale Corbetta, cocaina nell’auto di una vigilessa. Ma pare che fosse la vendetta di un collega di un paese vicino, Trezzano sul Naviglio. Per questo è stato arrestato un agente del comune in provincia di Milano.

L’arrestato, dopo aver vinto il concorso di ufficiale al Comando di Polizia locale del Comune di Corbetta (Milano), non aveva superato il periodo di prova, anche per il parere negativo del comandante. E, per questo, era tornato a fare l’agente nella polizia di Milano.

Arrestato vigile di Trezzano sul Naviglio per aver messo droga nell’auto della collega di Corbetta

Per vendetta quindi avrebbe fatto mettere a gennaio, tramite un complice, alcune dosi di cocaina nell’auto del comandante dei vigili di Corbetta.

Per questo motivo è stato arrestato dalla polizia di Stato. Con lui in manette è finito l’uomo accusato di messo la droga nella macchina. Lo stesso uomo aveva poi fatto la soffiata ai Carabinieri. Le accuse per tutti e due sono di calunnia aggravata e detenzione di stupefacenti.

Il sindaco di Corbetta: “Giustizia è fatta”

Alla donna era stata nascosta la droga nell’auto una sera, mentre stava giocando a pallavolo con amici. Al termine della serata era scattata la segnalazione. La donna era stata bloccata da una pattuglia di Carabinieri che aveva subito trovato il pacchetto di cocaina.

La comandante e il suo avvocato avevano immediatamente sottolineato la singolarità della circostanza. Singolarità poi confermata anche da una perizia sull’auto che aveva rilevato la forzatura delle porte.

“A più di un anno di distanza possiamo finalmente dirlo: esiste una sola verità ed è quella che abbiamo sempre sostenuto” dichiara il sindaco di Corbetta Marco Ballarini. “Finalmente, grazie a un importante lavoro della direzione antimafia, la comandante è stata completamente scagionata, anzi è ora considerata parte offesa”.