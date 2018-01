SAVONA – Oltre un centinaio di allievi della scuola di polizia penitenziaria di Cairo Montenotte (Savona) sono stati soccorsi martedì sera per i sintomi di una infezione gastrointestinale. Visto l’alto numero di malori i medici del servizio d’emergenza hanno allestito sul posto un punto di primo intervento. Per alcuni allievi si è reso necessario il ricovero. Sul posto anche l’Igiene Pubblica di Asl 2: l’ipotesi più probabile è quella di una intossicazione alimentare.

Come riporta La Stampa, alcuni allievi hanno iniziato ad avvertire nausea, vomito, tremore, formicolio agli arti. Poi con il passare delle ore ii casi sono cresciuti. In serata erano già una cinquantina, poi il numero è aumentato sino a cento e ora, secondo gli ultimi dati dell’Asl, è salito a 150. Una decina di pazienti sono stati trasportati all’ospedale di Cairo o al San Paolo. Uno solo è stato ricoverato, ma pare solo in seguito a una caduta. Gli altri allievi sono stati tutti trattati nella scuola penitenziaria dai medici inviati dal 118 che hanno istituito un presidio medico. Al lavoro ci sono anche i sanitari del servizio Igiene dell’Asl.

