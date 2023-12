Uno spacciatore 43enne bloccato a Milano perché a bordo della sua auto era stata trovata una confezione di droga sintetica. Definitivamente arrestato quando, proprio durante la successiva perquisizione degli agenti in casa sua, è arrivato un corriere dall’Olanda con con un plico contenente un’altra ingente dose di stupefacenti. Lo ha riferito la Polizia di Stato.

E’ accaduto alle 13.30 di ieri durante un controllo stradale nei pressi della Stazione Centrale, quando gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia hanno fermato in via Zuretti una vettura che spesso passava in zona, un SUV bianco, il cui conducente, il 43enne appunto “nascondeva nel bagagliaio 270 grammi di Metilenediossipirovalerone Mdpv una droga di sintesi, e alcuni grammi della stessa nella tasca portaoggetti del sedile posteriore, pronta per essere spacciata”.

“La successiva perquisizione domiciliare svolta a Como – si legge in una nota della Questura di Milano – ha portato gli agenti al rinvenimento e sequestro di altre due confezioni di Mdpv dal peso totale di oltre 4 etti, 5 grammi di hashish e una dose di marijuana, materiale per il confezionamento, 3.700 euro in contanti e una pistola scacciacani priva del bollino rosso. Mentre gli agenti stavano effettuando la perquisizione ha suonato il citofono un corriere per consegnare un plico giunto dall’Olanda: si trattava di un’ulteriore confezione di Mdpv dal peso di 275 grammi”.

