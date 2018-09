BARI – E’ stato presentato in Fiera del Levante a Bari il ‘Forensic Fullback‘, il nuovo mezzo a disposizione della Polizia scientifica, equipaggiato con le più moderne tecnologie per rilievi biologici, chimici, fisici e dattiloscopici.

Il Forensic Fullback, nato grazie a una collaborazione con Fiat Professional, è dotato di una doppia cabina e di alloggiamenti con sportelli laterali che permettono di accedere a un vano di carico completamente attrezzato. Le dotazioni supplementari sono state studiate nei dettagli: un gazebo portatile per delimitare la scena del crimine negli scenari particolarmente complessi; un contenitore frigorifero per garantire la conservazione dei reperti biologici; dispositivi monouso di protezione per gli operatori impegnati nei sopralluoghi, pinzette e provette sterili, lenti d’ingrandimento, occhiali di protezione e buste di sicurezza per la custodia dei reperti; confezioni di Luminol per l’esaltazione di tracce biologiche; luci forensi.

Il veicolo è dotato del ‘Sistema Mercurio’ per la consultazione delle banche dati delle Forze di Polizia, e di apparecchiatura con tecnologia Lte (Long term evolution) che consente all’operatore della Polizia scientifica di trasmettere, in tempo reale, le immagini del sopralluogo alla centrale operativa o alla sala di controllo dedicata per le operazioni di polizia giudiziaria.