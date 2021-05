Momenti di follia in strada a Roma in zona Tiburtino III: poliziotti aggrediti da dieci persone che volevano “proteggere” due fidanzatini che stavano litigando. Una rissa che ha portato 4 agenti e alcuni operatori sanitari del 118 in ospedale a causa delle botte ricevute dalle persone in strada.

Poliziotti aggrediti a Roma, la dinamica

A scatenare la rissa due 18enni, con l’aiuto di un terzo giovane, di 17 anni. In quel momento una donna ha richiesto l’intervento al 112 per una furiosa lite fra due giovani fidanzati. Arrivano i poliziotti del commissariato San Basilio e Sant’Ippolito. Da qui una prima aggressione contro i poliziotti che nel frattempo hanno richiesto l’intervento sia del personale del 118 che di altri colleghi. A farne le spese anche il personale delle ambulanze, a sua volta minacciato dalla coppia di fidanzati.

I due findanzatini vengono portati fuori dal palazzo, ed è lì che comincia la caccia al poliziotto. Decine di residenti accerchiano i poliziotti che vengono presi a calci e pugni, anche da un ragazzino di 17 anni.

Poliziotti in ospedale e le denunce

La rissa prosegue anche all’ospedale Pertini dove il 118 ha portato i due fidanzatini perché fortemente alterati. Alcuni residenti hanno seguito l’ambulanza e ci sono stati altri scontri con la polizia. Alla fine vengono denunciati e dovranno rispondere di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e lesioni ad incaricati di pubblico servizio in concorso tra loro. Denunciato in stato di liberà anche il minorenne,