FIRENZE – E' diventato subito un piccolo eroe anche sui social, oltre che nella realtà, il giovane poliziotto che, sprezzante del pericolo, ha cercato di bloccare quattro ladri che volevano rubare proprio a casa sua. Nonostante fosse ferito si è messo al volante della macchina per inseguirli. Sono svaniti nel nulla e le ricerche dei malviventi ancora in corso.

Era ancora in divisa, Diego, quando è tornato a casa dopo aver fatto il turno di mattina a Siena. Abita a Gallina, la frazione di Castiglione d’Orcia. Sapeva che una macchina con quattro uomini a bordo, proprio come quella che vedeva posteggiata vicino alla sua abitazione, era stata segnalata perché collegata a furti nella zona. Gli uomini giravano con fare sospetto sul viale d’ingresso.

Come riporta La Nazione: