Poliziotto investito da un’auto che correva sulla corsia di emergenza sull’A1 vicino Roma. E’ in fin di vita. Alla guida un uomo senza patente.

Era alla guida senza patente l’uomo di 37 anni, residente in provincia di Rieti, che nel pomeriggio di Ferragosto ha investito un poliziotto 39enne. L’agente era in servizio presso la bretella autostradale di collegamento tra il Raccordo Anulare di Roma e la barriera dell’A1 di Fiano Romano.

E’ quanto si apprende dai primi elementi investigativi raccolti dai colleghi della polstrada della sottosezione Roma Nord, che indagano sull’incidente avvenuto intorno alle 18 e 30 di sabato 15 agosto. Mentre l’agente, originario di Marsciano (Perugia) ma di stanza a nord di Roma, era regolarmente in servizio per veicolare il traffico lungo il raccordo autostradale per via di alcuni detriti presenti sulla carreggiata.

In quel momento, secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo è stato falciato da un’automobile in transito in lungo la corsia d’emergenza, a velocità elevata. Il poliziotto, trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma in elicottero, è sorvegliato dal personale sanitario presso il reparto di terapia intensiva, ed è ancora in gravi condizioni.

Il 37enne, raggiunto dagli investigatori, ha confermato di essere alla guida dell’auto. A suo carico risulta un ritiro della patente datato 2012.

Il messaggio della Polizia di Stato.

“Non è ancora fuori pericolo la vita di Daniele, assistente capo in servizio alla sotto-sezione Polizia stradale di Roma-nord, investito ieri sull’A1, nei pressi di Settebagni, mentre in corsia d’emergenza segnalava un carico disperso sulla carreggiata. Il giovane poliziotto, in servizio a Ferragosto per garantire la sicurezza dei tantissimi cittadini che sono transitati su quel tratto autostradale, ha riportato lesioni gravissime. Forza Daniele, non mollare!”. (Fonte Agi).