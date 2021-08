Un altro suicidio tra le forze dell’ordine, un poliziotto di 51 anni si uccide tagliandosi le vene: prestava servizio alla questura di Padova. Le cause del gesto rimangono ancora ignote e probabilmente lo saranno per sempre. I colleghi e i suoi amici stanno comunque cercando di ricostruire quanto accaduto.

Il poliziotto di Padova, solo l’ultimo caso

Purtroppo dall’inizio dell’anno ci sono stati oltre 30 suicidi tra le forze dell’ordine, quasi uno a settimana di media. Segno che vista anche la situazione della pandemia, qualcosa tra gli agenti sta cambiando. Per loro infatti c’è molta più pressione, più controlli da fare e, come spesso lamentano i sindacati “poche tutele da parte dello Stato”.

Il poliziotto che salva un padre dal suicidio

E pensare che pochi giorni prima, sempre a Padova, un poliziotto era riuscito a far desistere un uomo, trentanovenne tunisino padre di tre bambini, dal tentativo di suicidio che stava mettendo in atto perché disperato per problemi economici. Un conoscente dell’uomo aveva contattato la linea del pronto intervento 113 segnalando il caso. Riuscito a mettersi in contatto con lui e appreso che era in procinto di gettarsi nelle acque del fiume dal lungargine Brusegana, l’agente lo ha trattenuto al telefono fino all’arrivo dei soccorsi.