ROMA – Reintegrato il poliziotto di Susa che aveva pubblicato un video di un migrante in bicicletta in autostrada e aveva insultato la Boldrini. Online l’agente pubblicò un filmato con espressioni colorite verso lo straniero che in sella alla sua bicicletta percorreva un tratto di strada ad alta percorrenza. “Ecco a voi che amate la Boldrini, voi che avete voluto questa gente”, aveva detto. E ancora: “Ecco le risorse della Boldrini. Ecco come finirà l’Italia. Voi che amate la Boldrini, voi che avete voluto questa gente. Tutti su una graziella in Italia a comandare”.

Il poliziotto era in servizio alla stradale di Susa e, dopo il clamore mediatico del luglio scorso, era stato sottoposto ad un provvedimento della commissione disciplina del Ministero degli Interni. La “punizione” fu a due mesi di sospensione, ora scontata del tutto. Il Tar aveva respinto la domanda di reintegro immediato, mentre la procura aveva archiviato l’inchiesta penale. “Accogliamo questa decisione con soddisfazione da parte di tutti, anche e soprattutto da parte del segretario del Sap Gianni Tonelli – hanno detto a La Stampa gli avvocati Pierfranco Bertolino, Luca Verrienti e Gualtiero Costa – La vicenda si è ridimensionata molto, rispetto all’inizio”.