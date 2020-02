Polizzi Generosa (Palermo): manca personale, il sindaco si trasforma in custode

ROMA – Manca il personale e così sindaco e assessori si prestano come custodi.

Non ci sono dipendenti per il museo comunale etno-antropologico, inaugurato lo scorso 25 gennaio, e il sindaco di Polizzi Generosa, Palermo, Giuseppe Lo Verde si trasforma in custode per tenerlo aperto, dandosi il cambio con gli assessori della propria giunta per consentire l’apertura nei giorni festivi, quando il paese è visitato dai turisti.

Polizzi Generosa, comune con poco più di 3mila abitanti, è un comune in provincia di Palermo, nel Parco delle Madonie.

“Oggi è diventato tutto difficile – dice Lo Verde – Parliamo tanto di turismo, ma poi non si riesce ad avere dipendenti per aprire e vigilare su un museo importante. Con la quota cento sono andati via parecchi dipendenti. Recentemente abbiamo stabilizzato 24 precari, che lavorano 4 ore al giorno, ma non ci sono figure per coprire i turni festivi al museo” che si trova nello stesso edificio, l’ex Collegio dei Gesuiti, che ospita anche il museo archeologico, funzionante e visitabile tutta la settimana.

Oggi, domenica 2 febbraio, alle 9.30 il sindaco ha aperto il museo cittadino. Insieme a suoi assessori, il primo cittadino vigilerà, trasformandosi in custode. “Accadrà così per tutti gli altri week end – assicura Lo Verde – fino a quando non si riuscirà a trovare una soluzione”. Soluzione che potrebbe arrivare presto, come sottolinea lo stesso sindaco: “Non ho inaugurato un museo per tenerlo chiuso, vedrò di superare l’intoppo sottoscrivendo una convenzione con associazioni di volontariato e pro loco”.

