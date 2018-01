MACERATA – Ha notato due valige abbandonate in piena campagna e ha allertato i carabinieri, pensando contenessero droga o refurtiva. Al loro interno invece c’era il cadavere di una donna fatta a pezzi. Il macabro ritrovamento è avvenuto il 31 gennaio non lontano dal cancello di una villetta di via dell’Industria a Pollenza, in provincia di Macerata.

Al momento i carabinieri indagano per scoprire l’identità della vittima e capire come quelle valige siano state abbandonate in un fossato tra le campagne di Casette Verdini.

Tutta l’area è stata immediatamente interdetta, i carabinieri stanno portando avanti palmo a palmo le ricerche di eventuali indizi nella campagna circostante. Non si esclude, comunque, che le due valige siano state lanciate verso il fossato da un’auto di passaggio durante la notte. Nessuna ipotesi è stata avanzata sul terribile e brutale omicidio.