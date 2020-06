BIELLA – Si è alzato dal seggiolone ed è volato giù dalla finestra, sotto gli occhi atterriti dei genitori. E’ accaduto sabato scorso a Pollone, piccolo paese in provincia di Biella.

Il piccolo, 3 anni appena, era arrivato in condizioni gravissime all’ospedale Regina Margherita di Torino. Ma ora sta già meglio.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il bimbo si trovava sul seggiolone posto accanto alla finestra aperta, quando con uno scatto improvviso si è alzato in piedi e ha perso l’equilibrio.

Immediata la corsa al pronto soccorso, dove le sue condizioni erano apparse in un primo momento gravissime.

Ora però sembrerebbe in miglioramento: si è svegliato e ha salutato più volte la mamma e il papà.

La prognosi è ancora riservata e dovrà restare in osservazione, ma per fortuna non sembrerebbero esserci lesioni irreversibili. (Fonte: Fanpage).