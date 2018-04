ROMA – Otto ciclisti si stavano allenando lungo le strade di Polverara (Padova) in perfetta fila indiana quando, all’altezza di via Riviera, si sono trovati di fronte una Skoda Octavia condotta da una donna, di 38 anni, che stava svoltando per entrare in casa.

Gli atleti, appartenenti a formazioni amatoriali del Piovese, non hanno avuto il tempo di inchiodare. I primi cinque non sono riusciti ad evitare l’impatto e sono caduti rovinosamente a terra.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Immediato l’intervento dei sanitari del Suem 118, mentre i rilievi dell’incidente sono stati affidati ai carabinieri della stazione di Legnaro.

Quando i soccorritori sono arrivati in via Riviera hanno accertato che uno dei corridori, presentava le ferite più serie. Per questo motivo è stato richiesto da Padova l’arrivo dell’elisoccorso che ha caricato il ciclista e l’ha accompagnato all’ospedale cittadino. Per lui, dopo i primi momenti d’apprensione, il quadro clinico è progressivamente migliorato e non sarebbe in pericolo di vita.

Gli altri atleti finiti a terra sono tutti di Piove di Sacco. Sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale di Piove di Sacco, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.