Pomigliano d’Arco, rissa in strada: bottigliate tra ragazze durante la movida del sabato sera

Pomigliano d’Arco, bottigliate tra ragazze durante la movida. La scena è stata ripresa da alcuni residenti ed è finita sui social e sui siti locali.

Pomigliano d’Arco, ragazze si prendono a bottigliate

Quanto accaduto ha scatenato l’indignazione dei cittadini della cittadina in provincia di Napoli che ora chiedono maggiori controlli sul territorio. Nel video visbile su Facebook cliccando qui, alcune ragazze si affrontano dapprima a distanza davanti ad un esercizio commerciale. Poi passano alle mani dopo il lancio di una bottiglia da parte di una delle giovanissime.

La lite, a quanto pare è scoppiata per futili motivi e sulla quale indagano i Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna. L’indagine cerca di individuare le due giovanissime protagoniste della rissa sedata da alcuni presenti.

Sindaco fa sorvegliare le attività dei locali

Il sindaco Gianluca Del Mastro dice di essersi già messo al lavoro per “sorvegliare le attività dei locali”. “Purtroppo ho visto il video – ha spiegato Del Mastro – siamo al lavoro da tempo per sorvegliare l’attività dei locali ma soprattutto per creare occasioni ed eventi che contribuiscano a gestire meglio la vita della piazza”.

Francesco Emilio Borrelli e Carmine D’Onofrio, rispettivamente consigliere regionale e commissario cittadino di Europa Verde, chiedono di “fermare la movida violenta che nulla ha a che vedere con il divertimento”. “Servono controlli in borghese – aggiungono – e sanzioni severe per chi vende alcol ai giovanissimi”.