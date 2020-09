Uomo si butta nell’Adige, pompiere si tuffa per aiutarlo e viene trascinato per 16 km (Foto Ansa)

Un vigile del fuoco tenta di salvare un uomo che si è buttato nel fiume Adige a Verona. Il pompiere trascinato dalla corrente per 16 chilometri.

Un uomo si gettato dal Ponte Pietra nel fiume Adige a Verona, si è divincolato più volte quando un pompiere ha cercato di portarlo in salvo. Di lui nessuna traccia, mentre il pompiere è stato recuperato 5 ore dopo e ricoverato in ospedale.

Il pompiere infatti è stato spinto via dalla stessa persona che stava soccorrendo e infine tratto in salvo dai colleghi solo 16 chilometri più a valle. Il soccorritore era intervenuto coi colleghi domenica sera intorno alle 21.30 a Ponte Pietra, a Verona, dopo la segnalazione di un ragazzo finito in acqua.

Dopo il tuffo nel fiume Adige il pompiere era anche riuscito ad agganciare la persona ma a questo punto ne sarebbe nata una colluttazione perché il giovane avrebbe iniziato a divincolarsi nel tentativo di sottrarsi alla presa. Come conseguenza, però, il ragazzo ha finito per trascinare via anche il pompiere che è stato risucchiato dalla corrente davanti ai colleghi.

La piena dell’Adige a Verona

Scongiurata ad ogni modo l’esondazione dell’Adige facendo tirare un sospiro di sollievo a Verona. Il fiume, infatti, ha toccato una massima di 1,66 metri, un valore decisamente inferiore a quello registrato nel 2018 quando toccò i due metri che costrinsero l’apertura della galleria Adige-Garda.

Tutti i ponti della città scaligera sono rimasti aperti. L’unico problema per la protezione civile e la polizia locale quello di contenere la curiosità dei veronesi che si sono ammassati lungo gli argini. Per seguire, anche fotografando, l’attraversamento della piena, stazionando in punti decisamente pericolosi. Al momento il livello idrometrico è lievemente in calo e si è attestato a 1,64 metri. (Fonti Ansa e Repubblica).