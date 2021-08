Ponte a Niccheri, ascensore dell’ospedale crolla con persone all’interno: nessun ferito

Nell’ospedale di Ponte a Niccheri, provincia di Firenze, è crollato un ascensore in ospedale. Per fortuna non ci sono stati feriti, perché l’ascensore si è incastrato al piano inferiore. All’interno non c’erano pazienti.

Ponte a Niccheri: ascensore dell’ospedale crolla per un piano

Un ascensore dell’ospedale Santissima Annunziata a Ponte a Niccheri (Firenze) sarebbe crollato nel vuoto, con all’interno alcuni operatori addetti al trasporto dei pazienti, per poi rimanere incastrato al piano di sotto. Lo rivela oggi l’organizzazione Cub Sanità con un comunicato stampa. Il fatto, si spiega, risale a giovedì 18 agosto.

Il racconto del crollo dell’ascensore

“Erano circa le 19 – ricostruisce Cub Sanità di Firenze – quando gli operatori addetti al trasporto dei pazienti, dopo aver portato un paziente in barella nell’apposito ascensore, hanno ripreso l’ascensore con la barella vuota per tornare al pian terreno dal quinto piano. Premuto il tasto hanno sentito un forte rumore e sentito crollare l’ascensore nel vuoto, mentre la porta interna si spostava e il soffitto si staccava.

L’ascensore è poi rimasto bloccato e incastrato al piano di sotto. Gli operatori sono rimasti chiusi nell’ascensore per più di un’ora ed è occorso l’intervento dei vigili del fuoco, per poterli fare uscire con delle corde. Un evento gravissimo, che si è risolto per fortuna solo con grande paura e che non ha visto coinvolti i pazienti”.

Le reazioni del mondo politico

L’accaduto è evidenziato anche dai consiglieri comunali a Firenze Dmitrij Palagi e Antonella Bundu di ‘Sinistra Progetto Comune’ e da Sonia Redini di ‘Per una Cittadinanza Attiva’ di Bagno a Ripoli. “Ci uniamo alla richiesta di un intervento attento e urgente di tutti i livelli istituzionali – scrivono in una nota – a partire ovviamente dalla Regione e dalle Ausl: da tempo infatti le lavoratrici e i lavoratori denunciano situazioni di forte stress e insicurezze”.