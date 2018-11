Ponte Morandi, Autostrade: “Nessun negoziato in atto per rimborso agli sfollati”

ROMA – In relazione a quanto pubblicato oggi da alcuni quotidiani su presunte trattative avviate da Autostrade per l’Italia con le famiglie sfollate dalla Zona Rossa sotto Ponte Morandi a Genova, la società smentisce categoricamente che siano in corso negoziati di qualsiasi tipo per rimborsare questi cittadini al di fuori delle regole del Programma Regionale Interventi Strategici (PRIS).

Le uniche somme erogate da Autostrade per l’Italia a beneficio delle famiglie della Zona Rossa, come già ampiamente comunicato, sono contributi a fondo perduto per far fronte alle prime necessità dopo la tragedia del Ponte Morandi. Si tratta di iniziative realizzate in collaborazione con Comune e Regione.

La società ricorda, invece, di essersi fatta carico direttamente dei risarcimenti delle famiglie delle vittime, avendo avviato già nelle scorse settimane contatti approfonditi con i loro legali per velocizzare le procedure normalmente previste dalle compagnie assicurative.