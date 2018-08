TORINO – C’è anche un’intera famiglia di Pinerolo (Torino) tra i 39 morti del crollo del ponte Morandi a Genova: si tratta di Andrea Vittone, 49 anni, sua moglie Claudia Possetti, 48 anni, e i figli della donna, Manuele e Camilla Bellasio, di 16 e 12 anni. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] L’auto della famiglia è precipitata dal ponte mentre stava andando in vacanza. I loro corpi sono stati estratti dalle lamiere e dalle macerie tra nella notte.

Claudia e Andrea si erano sposati a luglio in municipio. Lavoravano entrambi per la stessa azienda di Cavour, lui come tecnico lei come impiegata. “Questa notizia ha sconvolto me e l’intera comunità. Siamo senza parole, nei prossimi giorni valuteremo se proclamare il lutto cittadino”, ha detto il sindaco di Pinerolo, Luca Salvai, a cui la mattina di Ferragosto è stato comunicata la morte della famiglia.

Il primo cittadino, che si trova in vacanza in Albania, nelle ultime ore ha ricevute decine di chiamate dall’Italia. “Per qualsiasi cosa il Comune è a disposizione, esprimo la mia vicinanza ai parenti delle vittime, che non conoscevo personalmente. Due di loro sono molto giovani, è davvero una grande tragedia”.