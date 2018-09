ROMA – La Commissione ispettiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha ultimato il suo lavoro e presentato oggi, martedì 25 settembre, la relazione sul crollo del ponte Morandi di Genova.

La Commissione Ispettiva è stata costituita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti subito dopo il tragico crollo del cosiddetto ponte Morandi o viadotto Polcevera proprio per far luce sulle cause che hanno portato alla tragedia che ha colpito la città di Genova il 14 agosto scorso, facendo 43 vittime e centinaia di sfollati.

Di seguito pubblichiamo le cinque parti del testo della relazione della Commissione ispettiva.

