GENOVA – Ci sono anche quattro giovani amici tra le 39 vittime accertate del crollo del Ponte Morandi a Genova. Matteo Bertonati, Giovanni Battiloro, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione, tutti di Torre del Greco (Napoli), sono stati ritrovati dai vigili del fuoco tra le macerie del viadotto. Il gruppo di amici era diretto a Nizza per una vacanza.

Molti i messaggi di cordoglio sui social, soprattutto per Giovanni Battiloro, videomaker freelance. “Su quel maledetto ponte c’era anche un amico, un ragazzo meraviglioso, collega e professionista con il quale abbiamo condiviso sogni e lavoro. Un dolore immenso per la famiglia di Videoinformazioni – si legge in un post su Facebook di Videoinformazioni, una delle aziende per le quali Battiloro ha lavorato fino a qualche tempo fa – apprendere della scomparsa di Giovanni Battiloro. Ci stringiamo ai suoi cari, al papà Roberto per l’immane tragedia che lo ha colpito. Che gli angeli lo accolgano in cielo, nel regno dei giusti e delle anime pure”.

In una nota è lo stesso presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, a scrivere: “L’Ordine dei giornalisti della Campania esprime cordoglio e si stringe attorno alle famiglie dei quatto ragazzi di Torre del Greco morti nella tragedia di Genova. Tra loro Giovanni Battiloro, giornalista videomaker. Un collega esperto e stimato da tutti, una tragedia che scuote e addolora l’intera comunità dell’informazione della Campania”.

Messaggio di cordoglio anche dal Calcio Napoli, che, scrive in una nota, “abbracci commosso le famiglie dei quattro ragazzi di Torre del Greco morti a Genova. Tra questi Giovanni Battiloro che attraverso i suoi video e le sue immagini ha saputo raccontare con passione e professionalità la squadra azzurra del suo cuore”. Battiloro seguiva per lavoro il Napoli è aveva coperto anche il ritiro di Dimaro dello scorso luglio.