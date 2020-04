Ponte San Nicolò, volante della Polizia si schianta contro cartello stradale durante inseguimento

ROMA – Inseguono una moto che non si è fermata all’alt e si schiantano contro un cartello stradale.

Tutto è avvenuto a Ponte San Nicolò (in provincia di Padova).

La volante della Polizia, mentre inseguiva un motociclista fuggito ad un posto di blocco sotto il cavalcavia della tangenziale in via Piovese, si è schiantata contro un cartello stradale.

Gli agenti non sono rimasti feriti. Ora, come racconta il Gazzettino, sono al vaglio le immagini di videosorveglianza che si affacciano sulla via per identificare la targa della moto moto Honda sfrecciata davanti alla paletta dei poliziotti: il conducente, oltre alla multa, rischia una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

Fonte: Il Gazzettino.

