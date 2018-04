La piccola Noemi muore nelle sua culla a otto mesi, la trova la mamma

UDINE – Una bimba di 8 mesi, la piccola Noemi, è morta mentre dormiva. A fare la tragica scoperta, questa mattina presto, venerdì 20 aprile, intorno alle 8, è stata la mamma che ha raggiunto la culla dove dormiva e ha notato subito che non respirava più. La famiglia vive a Pontebba, in Friuli Venezia Giulia.

Inutili i soccorsi della equipe medica dell’elicottero decollato dalla elibase di Campoformido e dell’equipaggio di una ambulanza: per Noemi non c’era più nulla da fare se non decretare il decesso. Si tratterebbe di una morte bianca.

Ottenuto il nullaosta da parte del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine, la salma della piccola Noemi è stata composta all’ospedale di Tolmezzo. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia. Lutto in paese dove la notizia si è diffusa in giornata suscitando vasto cordoglio.