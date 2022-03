Pontecagnano Faiano, Salerno: donna di 30 anni uccisa in un negozio, caccia all’ex (foto d’archivio Ansa)

Una donna di 30 anni è stata uccisa nella mattinata di oggi, martedì 1 marzo, a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Le notizie al momento sono ancora frammentarie e in aggiornamento. La vittima, Anna Borsa, sarebbe stata uccisa, secondo quando ti apprende da fonti investigative, da un uomo all’interno di un negozio di via Tevere. I carabinieri stanno dando la caccia all’ex della donna, anche con l’ausilio di un elicottero che sta sorvolando l’area a bassa quota.

Le parole del sindaco

“Pontecagnano Faiano si prepara ad osservare il lutto cittadino annullando ogni evento in programma”. Ad annunciarlo su Facebook, è il sindaco del comune salernitano, Giuseppe Lanzara, appresa la notizia della morte della trentenne Anna Borsa “che ha perso la vita – sottolinea il primo cittadino – a causa di un tragico omicidio”.

“La città intera di Pontecagnano Faiano si stringe intorno alla famiglia. Come Comune – ha aggiunto Lanzara all’Ansa – ci costituiremo parte civile. Al momento i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dei fatti e stanno cercando l’ex della povera Anna, vittima dell’ennesimo femminicidio. Siamo addolorati. Si tratta di una notizia che sconvolge la nostra comunità”.