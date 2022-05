Terremoto Pontechianale, sciame sismico in provincia di Cuneo: la scossa più forte di magnitudo 3.8

Pontechianale, sciame sismico in provincia di Cuneo: la scossa più forte di magnitudo 3.8 (foto d’archivio Ansa)

Continua a tremare in queste ore la terra a Pontechianale, in alta Valle Varaita, in provincia di Cuneo. Dopo le cinque scosse di questa mattina, registrate tra ore 6:51 e le 8:11, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ne ha registrate altre oggi pomeriggio, di crescente intensità. L’ultima compresa – secondo la prima stima provvisoria – tra i 3.3 e i 3.8 gradi di magnitudo.

Lo sciame sismico iniziato all’alba

Il primo sisma, di magnitudo 2.2, è stato registrato alle 6.51, seguito un minuto più tardi da una seconda scossa di magnitudo 2.9 e da una serie di eventi minori nell’ora successiva. Il terremoto in mattinata aveva avuto come epicentro la borgata di Maddalena.