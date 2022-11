Pontedera, incidente tra motorino e auto: nello scontro muore un ragazzo di 15 anni

Tragedia a Pontedera dove un ragazzo di 15 anni è morto in un incidente con il suo motorino. Il sinistro è accaduto sulla Tosco Romagnola nella serata di ieri, 11 novembre.

Incidente tra motorino e auto a Pontedera, morto un 15enne

Un’auto e il mezzo a due ruote, uno Zip di colore nero, si sono scontrati e ad avere la peggio è stato il giovanissimo. Immediato l’allarme dato da chi si trovava sul posto in quel momento che hanno prestato i primissimi soccorsi. E’ intervenuto il 118 che ha subito trasportato il ragazzo in ospedale. Le condizioni sono apparse subito disperate. Il giovane è morto nonostante ogni tentativo di rianimazione.

Si cerca di capire la dinamica dell’incidente. Oltre al 118 con l’ambulanza della Misericordia di Fornacette e l’automedica, sono intervenuti i vigili urbani per la ricostruzione dell’incidente e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi.

Il cordoglio del Comune

Il Comune, in una nota sulla pagina Facebook, esprime il suo cordoglio per questa giovane vita spezzata. “È pervenuta – si legge – la notizia di un tragico incidente avvenuto in città in cui una ragazzo di quindici anni ha perso la vita. La comunità di Pontedera si stringe, commossa, intorno alla famiglia in un abbraccio collettivo. Domani pomeriggio (sabato, ndr), il programma che prevede il Corteo delle Natività e dei Presepi viventi sarà preceduto da un momento di raccoglimento e cordoglio”.

