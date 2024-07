Ponza, 16enne denuncia: violentata dal vicino di casa. L’uomo è un cameriere 34enne

È stato identificato e denunciato per violenza sessuale aggravata ai danni di sedicenne, l’uomo di 34 anni che la scorsa notte si sarebbe introdotto nell’abitazione dei vicini di casa a Ponza, nelle isole pontine, abusando della minorenne.

La prima ricostruzione

Il 34enne, un cameriere stagionale, era da poco sbarcato sull’isola in provincia di Latina per lavorare in un ristorante della zona, vicino di casa della famiglia che aveva affittato un’abitazione in località Conti. La ragazza, immediatamente trasferita in eliambulanza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, si trova ora in una struttura della Capitale, mentre nei confronti del 34enne, già gravato da diversi precedenti penali, è stato emesso un foglio di via dall’isola di Ponza. Nel frattempo, proseguono le indagini per ricostruire con esattezza l’episodio.