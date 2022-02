Ponzano Romano, auto nel Tevere: trovato morto romeno. Il corpo di un uomo di 47 anni di nazionalità romena è stato trovato all’interno di una auto finita nel Tevere nella zona di Ponzano Romano.

Ad individuarlo i sommozzatori dei vigili del fuoco intervenuti dopo una richiesta giunta dai carabinieri. Dopo aver assicurato la salma all’autorità giudiziaria si è proceduto al recupero dell’autovettura. Sul posto era presente anche personale del 118.

Romeno, 47 anni, viveva a Guidonia

L’uomo, un romeno residente a Guidonia, si era allontanato senza far ritorno sollecitando quindi una ricerca da parte delle autorità. I carabinieri sono riusciti a radiolocalizzare la cella telefonica del suo smartphone appunto in località Ponzano Romano in prossimità del fiume.

Lo scandaglio in acqua ha portato al ritrovamento della Fiat Stilo, si riconoscevano i numeri di targa. L’uomo era morto, i finestrini aperti. Non si esclude l’ipotesi che abbia voluto farla finita volontariamente.