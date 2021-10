Incidente mortale lungo la Strada Statale SS13 Pontebbana: un’auto e una moto si sono scontrate all’altezza di Porcia (Pordenone). Nell’impatto violentissimo ha perso la vita un motociclista di 41 anni, residente a Pordenone.

Incidente sulla Ss13 a Porcia: la dinamica

La tragedia si è consumata intorno alle 13.20 di mercoledì 20 ottobre in corso Italia a Porcia. Per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

Inutili i primi tentativi di soccorrerlo da parte di alcuni testimoni: all’arrivo dell’ambulanza i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, l’uomo è morto sul colpo.

Incidente SS13 Porcia: disagi al traffico

Disagi al traffico si sono verificati in seguito all’incidente: per un paio di ore lungo la Pontebbana si sono formate lunghe code.