E’ entrato in farmacia senza mascherina e ha esclamato: “Sono positivo al Covid, cosa devo fare adesso?”. Così un giovane di Pordenone ha scatenato il panico nella farmacia Rimondi in Corso. A raccontare l’episodio è il quotidiano Il Gazzettino.

La titolare della farmacia è subito intervenuta invitando il giovane ad allontanarsi: “Lei non può stare qui – gli ha detto – deve uscire subito, andare a casa, rimanere in isolamento e chiamare la Asl”.

Intanto un’altra farmacista accompagnava i clienti all’uscita, anche se alcuni si erano già dileguati.

Panico in farmacia, il racconto della titolare

“È incredibile che dopo due anni di pandemia ci sia ancora qualcuno che non sa assolutamente come comportarsi – racconta la farmacista al Gazzettino – È evidente che quando ci ha detto di essere positivo ed era anche senza mascherina, c’è stato un attimo si smarrimento e capisco pure la paura che possono aver preso i clienti che in quel momento erano all’interno della farmacia”, ha aggiunto.

“Ovviamente – spiega – abbiamo fatto uscire subito fuori tutti e abbiamo arieggiato i locali prima di farli rientrare”. Ma non è stata la prima volta: “È successo già altre volte in passato che si siano presentate persone positive chiedendo come dovevano comportarsi”. In quel caso però quanto meno indossavano la mascherina.