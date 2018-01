ROMA – Incidente mortale sulla S.R. 177 Pian di Pan – Sequals, in provincia di Pordenone, in località Zoppola alle prime luci dell’alba di oggi, 10 gennaio. Nello scontro frontale sono rimasti coinvolti un furgone e un’auto.

Immediatamente intervenute un’ambulanza e un’automedica. Inutili i soccorsi, scrive il Messaggero Veneto, per il conducente dell’autovettura, un 38enne, che la perso la vita incastrato tra le lamiere. Ferite, ma in modo non grave, le quattro persone che viaggiavano a bordo del furgone condotte al Pronto Soccorso di Pordenone per accertamenti.

Altre due le macchine interessate dallo stesso incidente, i due conducenti hanno rifiutato il trasporto in ospedale. La viabilità è stata bloccata per consentire gli interventi dei vigili del fuoco e dei Carabinieri.